Genelgeye göre, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında otel ve konaklama tesislerinde kutlama yapılmasına izin verilmeyecek.
21.12.2020 18:27
Genelgeye göre, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında otel ve konaklama tesislerinde kutlama yapılmasına izin verilmeyecek.
Genelgeye göre, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında otel ve konaklama tesislerinde kutlama yapılmasına izin verilmeyecek.
Otel, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Genelgeye göre, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında otel ve konaklama tesislerinde kutlama yapılmasına izin verilmeyecek. - Son Dakika
Son Dakika Muslera sahalara dönüş için tarih verdi: Ocak ayında sahada olacağım Son Dakika: Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına şartlı onay verdi Sosyal medya fenomeni Josi Maria, manken hastalığından öldü Süper Lig ekiplerinin oyuncu sayısı 9'a düşerse hükmen mağlup sayılacak Danimarka'da mutasyon korkusuyla 17 milyon vizon itlaf edilmişti! Şimdi de mezardan çıkarıp yakacaklar Burak Yılmaz, PSG maçının hakemin yanlış kararını düzelterek alkış topladı Oyuncu Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evleneceğini açıkladı Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok