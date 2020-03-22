Genelgeyle, daha o¨nce Kovid-19 kapsamında idari izinli sayılanların, yeni bir karar verilinceye... - Son Dakika

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Genelgeyle, daha o¨nce Kovid-19 kapsamında idari izinli sayılanların, yeni bir karar verilinceye...
6 saat önce
Genelgeyle, daha o¨nce Kovid-19 kapsamında idari izinli sayılanların, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edeceği bildirildi.
Genelgeyle, daha o¨nce Kovid-19 kapsamında idari izinli sayılanların, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edeceği bildirildi
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:36 Kaynak: AA
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