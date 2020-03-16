Son Dakika › Güncel › Genelgeyle, toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu 'taziye evleri'nin faaliyetleri 00.00... - Son Dakika
Genelgeyle, toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu "taziye evleri"nin faaliyetleri 00.00...
6 saat önce
Genelgeyle, toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu "taziye evleri"nin faaliyetleri 00.00 itibariyle durdurulacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:04 Kaynak: AA
Genelgeyle, toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu "taziye evleri"nin faaliyetleri 00.00 itibariyle durdurulacak.
Son Dakika Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı Karantinadan kaçmak isteyen vatandaşlar ile polis arasında arbede yaşandı