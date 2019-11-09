Son Dakika Haberleri: Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları
Son Dakika Güncel Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

6 saat önce

Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinde yer alan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin ardından düzenlenen anma törenleri sırasında çekilen özel fotoğrafların yer aldığı albüm Anadolu Ajansı ile paylaşıldı.

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları, System.String[]

Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinde yer alan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin ardından düzenlenen anma törenleri sırasında çekilen özel fotoğrafların yer aldığı albüm Anadolu Ajansı ile paylaşıldı.

Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla paylaşılan Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı arşivlerindeki fotoğraflar arasında, vefatı öncesinde ve ebediyete intikali sonrasında düzenlenen anma törenlerinde çekilen kareler yer aldı.

Albümde, Atatürk'ün Balkan Antantı Konseyi üyeleri ile 27 Şubat 1938'de Ankara'da, Yugoslavya Savunma Bakanı Orgeneral Lujibomir Mariç ile 19 Mayıs 1938'de Ankara'da, 21 Mayıs 1938'de Mersin'de, 27 Mayıs 1938'de Haydarpaşa'da ve 1 Haziran 1938'de Savarona yatında çekilen fotoğraflarının yanı sıra vefatının ardından naaşının Sarayburnu'ndan Zafer muhribine nakledilmesi, naaşı taşıyan özel trenin Ankara'da karşılanması, naaşının Etnoğrafya Müzesindeki yerine taşınması, daha sonra ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'e nakli sırasında çekilen fotoğraflar öne çıkıyor.

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Ajansı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AFP'ye konuşan Türk yetkili: Türkiye'nin yakaladığı Bağdadi'nin eşi, DEAŞ'ın sırlarını verdi
THY'nin Atatürk videosu izleyenleri duygulandırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum Metin Feyzioğlu'ndan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak açıklaması: Her ikisinin de kaleminde kan vardır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 18:58:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]