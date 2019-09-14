Genelkurmay başkanı güler, abd'li mevkidaşı dunford ile görüştü
1 saat önce
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:26 Kaynak: DHA
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler
, ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford ile görüştü.
NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Slovenya'nın Lubliana kentinde bulunan Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Org. Joseph F. Dunford ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, NATO güvenlik konularının yanısıra, Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin Türkiye'nin görüş ve beklentileri Dunford'a iletildi.
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