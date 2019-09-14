Son Dakika Haberleri: Genelkurmay başkanı güler, abd'li mevkidaşı dunford ile görüştü
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Genelkurmay başkanı güler, abd'li mevkidaşı dunford ile görüştü

1 saat önce

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford ile görüştü.

Genelkurmay başkanı güler, abd'li mevkidaşı dunford ile görüştü, System.String[]
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford ile görüştü.

NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Slovenya'nın Lubliana kentinde bulunan Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Org. Joseph F. Dunford ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, NATO güvenlik konularının yanısıra, Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin Türkiye'nin görüş ve beklentileri Dunford'a iletildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Yaşar Güler, Slovenya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:26 Kaynak: DHA
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