Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

6 saat önce

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü, System.String[]

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel konular ele alınmıştır" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:36 Kaynak: DHA
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