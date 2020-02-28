Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

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Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
6 saat önce
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:38 Kaynak: DHA
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel konular ele alınmıştır" denildi.
ANKARA,
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