Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li Mevkidaşıyla Görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li Mevkidaşıyla Görüştü

1 saat önce

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik durumunun ele alındığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li Mevkidaşıyla Görüştü, System.String[]
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik durumunun ele alındığı bildirildi.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, "İki komutan, Suriye'deki güvenlik durumu ve DEAŞ'ın kalıcı bir şekilde yenilmesini sağlamak için ABD ile Türkiye arasında terörle mücadele konusundaki iş birliğinin önemine ilişkin bir görüşme yaptı." ifadesini kullandı.

Türkiye ile ABD'nin, NATO ortağı olarak uzun yıllara dayanan askeri ilişkiden faydalanmaya devam ettiğine dikkati çeken Ryder, Orgeneral Dunford'un, ABD'nin, Türkiye'nin güvenliğine yönelik vaatlerini yinelediğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın aralıkta Suriye'den çekilme talimatını değerlendirmek üzere Ankara'ya giden Dunford, burada mevkidaşı Genelkurmay Başkanı Güler ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelmişti.

Dunford, önceki hafta, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında Güler ile bir kez daha görüşmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:16 Kaynak: AA

Türkiye, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristbaşı Öcalan'ın Yakalanmasının Yolunu Açan Adana Mutabakatı Yeniden Gündeme Geldi Bakanlık Müjdeyi Verdi! Türkiye'nin Yerli ve Milli Temizlik Ürünü BORON Piyasada

Türkiye'nin 'Bor'undan Türkiye'nin Temizlik Ürünü; Boron Trump'ın Akıl Hocası Roger Stone Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 20:27:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li Mevkidaşıyla Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]