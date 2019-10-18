Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Son Dakika Güncel Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

1 saat önce

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü, System.String[]

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alınmıştır" denildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Yaşar Güler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:01 Kaynak: DHA
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