Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
1 saat önce
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:03 Kaynak: DHA
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alınmıştır" denildi.
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