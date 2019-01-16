Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Başkanı Güler, Amerikalı Mevkidaşı Dunford'la Görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler, Amerikalı Mevkidaşı Dunford'la Görüştü

57 dakika önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Güler, Amerikalı Mevkidaşı Dunford'la Görüştü, System.String[]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile bir araya geldi.

Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleşen Güler-Dunford görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşme basına kapalı yapıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Güler ve Dunford'un bir araya gelerek Suriye'deki iş birliğini ele alacaklarını duyurmuştu.

İkili en son 8 Ocak'ta Dunford'un Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'da bir araya gelmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:38 Kaynak: AA

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