Genelkurmay Başkanı Güler, Amerikalı Mevkidaşı Dunford'la Görüştü
57 dakika önce
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile bir araya geldi.
Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleşen Güler-Dunford görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.
Görüşme basına kapalı yapıldı.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Güler ve Dunford'un bir araya gelerek Suriye'deki iş birliğini ele alacaklarını duyurmuştu.
İkili en son 8 Ocak'ta Dunford'un Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'da bir araya gelmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:38 Kaynak: AA
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