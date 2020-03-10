Genelkurmay Başkanı Güler Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Wolters ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genelkurmay Başkanı Güler Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Wolters ile görüştü - Son Dakika

Genelkurmay Başkanı Güler Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Wolters ile görüştü

6 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı D.Wolters ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Güler Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Wolters ile görüştü, System.String[]

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı D.Wolters ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D.Woltrs ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İdlib konusu ele alındı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Yaşar Güler, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:30 Kaynak: İHA
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