Genelkurmay Başkanı Güler Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Wolters ile görüştü - Son Dakika

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Genelkurmay Başkanı Güler Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Wolters ile görüştü
6 saat önce
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı D.Wolters ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:30 Kaynak: İHA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı D.Wolters ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D.Woltrs ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İdlib konusu ele alındı.
(Mehmet Kalay/İHA)
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