Genelkurmay Başkanı Güler, Birleşik Krallık'tan mevkidaşı Radakin ile görüştü - Son Dakika
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Genelkurmay Başkanı Güler, Birleşik Krallık'tan mevkidaşı Radakin ile görüştü

26.05.2022 11:22
Genelkurmay Başkanı Güler, Birleşik Krallık'tan mevkidaşı Radakin ile görüştü

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile telefonda görüştü.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: DHA

Genelkurmay Başkanı, Birleşik Krallık, Yaşar Güler, Güncel, Son Dakika

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