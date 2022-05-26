Genelkurmay Başkanı Güler, Birleşik Krallık'tan mevkidaşı Radakin ile görüştü

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.