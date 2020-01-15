Genelkurmay Başkanı Güler Brüksel'de ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genelkurmay Başkanı Güler Brüksel'de ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü - Son Dakika

Genelkurmay Başkanı Güler Brüksel'de ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü

1 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, düzenlenen NATO Genelkurmay Başkanları toplantısı kapsamında gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Güler Brüksel'de ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü, System.String[]

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, düzenlenen NATO Genelkurmay Başkanları toplantısı kapsamında gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile görüştü.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay DeDe Halfhill, yaptığı yazılı açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Miller, bugün Brüksel'de Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile görüştü. İki komutan Suriye'deki güvenlik durumu ve bölgede Türk-Amerikan iş birliğinin önemini ele aldı. ABD Türkiye ile iki stratejik ilişkilerine değer veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

NATO üyesi 29 ülkenin genelkurmay başkanları, ittifakın gündemindeki önemli konuları görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi. İki gün sürecek toplantıya NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach başkanlık ediyor.

Toplantının ana gündem maddelerini, NATO'nun savunma ve caydırıcılık kabiliyeti, Irak eğitim misyonu, Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu, KFOR olarak bilinen Kosova'daki barış gücü, Rusya ve ortaklarla ilişkiler oluşturuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Yaşar Güler, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasında büyük gün yarın ABD'den dikkat çeken S-400 açıklaması: Türkiye baskıya boyun eğmedi Rusya, Trump'ın azil sürecinin başlamasına neden olan Ukrayna şirketini hackledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 04:19:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Genelkurmay Başkanı Güler Brüksel'de ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]