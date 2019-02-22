Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Başkanı Güler'den Taziye Mesajı

Genelkurmay Başkanı Güler'den Taziye Mesajı

1 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Han'ın ailesine başsağlığı diledi.

Genelkurmay Başkanı Güler'den Taziye Mesajı, System.String[]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Han'ın ailesine başsağlığı diledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Genelkurmay Başkanı Güler'in imzasını taşıyan taziye mesajı yayımlandı.

Güler, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim." ifadesine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:59 Kaynak: AA

Yaşar Güler, Polatlı, Mehmet Han, Politika
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