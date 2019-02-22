Genelkurmay Başkanı Güler'den Taziye Mesajı
1 saat önce
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Han'ın ailesine başsağlığı diledi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
, Polatlı
'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Han
'ın ailesine başsağlığı diledi. Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin Twitter
hesabından yapılan paylaşımda, Genelkurmay Başkanı Güler'in imzasını taşıyan taziye mesajı yayımlandı.
Güler, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim." ifadesine yer verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:59 Kaynak: AA
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