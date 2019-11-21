Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Başkanı Güler'e Pakistan'da İmtiyaz Nişanı verildi
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Genelkurmay Başkanı Güler'e Pakistan'da İmtiyaz Nişanı verildi

6 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e Pakistan Devlet Başkanı Arif Alvi tarafından İmtiyaz Nişanı verildi.

Genelkurmay Başkanı Güler'e Pakistan'da İmtiyaz Nişanı verildi, System.String[]

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e Pakistan Devlet Başkanı Arif Alvi tarafından İmtiyaz Nişanı verildi.


Pakistan'a resmi ziyarette bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e Pakistan Devlet Başkanı Arif Alvi tarafından Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen törende İmtiyaz Nişanı verildi.


Törende konuşan Alvi, Pakistan ile Türkiye arasındaki benzersiz kardeşlik ilişkisinin yıllar içinde güçlü bir stratejik ortaklığa dönüştüğünü söyledi. Alvi, Pakistan, Türkiye ve Malezya tarafından ortaklaşa kurulacak İngilizce televizyon kanalının, İslamofobi ile uluslararası düzeyde mücadeleye çok fazla katkı sağlayacağını ifade etti. Pakistan ile Türkiye'nin zor zamanlarda birbirlerine destek verdiklerini söyleyen Alvi, Türkiye'nin özellikle Keşmir sorununda Pakistan'a desteğinin çok değerli olduğunu belirtti.


Türkiye'nin Keşmir konusunda Pakistan'ı desteklemeyi sürdürdüğünü ifade eden Genelkurmay Başkanı Güler ise Keşmir sorununun Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda çözülmesini umduğunu söyledi. - İSLAMABAD

Yaşar Güler, Pakistan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:58 Kaynak: İHA
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