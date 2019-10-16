Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Başkanı Güler, İngiliz mevkidaşı Carter ile görüştü
Son Dakika Güncel Genelkurmay Başkanı Güler, İngiliz mevkidaşı Carter ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler, İngiliz mevkidaşı Carter ile görüştü

1 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Güler, İngiliz mevkidaşı Carter ile görüştü, System.String[]

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmelerin ele alındığı belirtildi. - ANKARA

Yaşar Güler, Nick Carter, İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:16 Kaynak: İHA
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