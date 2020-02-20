Genelkurmay Başkanı Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Patrick Carter ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genelkurmay Başkanı Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Patrick Carter ile görüştü - Son Dakika

Genelkurmay Başkanı Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Patrick Carter ile görüştü

7 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Patrick Carter ile görüştü, System.String[]

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede güncel konular ele alındı. - ANKARA

Yaşar Güler, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:44 Kaynak: İHA
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