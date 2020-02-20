Genelkurmay Başkanı Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Patrick Carter ile görüştü - Son Dakika

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Genelkurmay Başkanı Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Patrick Carter ile görüştü
6 saat önce
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:55 Kaynak: İHA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede güncel konular ele alındı.
(İHA)
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