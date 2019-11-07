Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Başkanı Güler, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Son Dakika Güncel Genelkurmay Başkanı Güler, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

7 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Güler, Katarlı mevkidaşı ile görüştü, System.String[]

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i Genelkurmay Karargahı'nda askeri törenle karşıladı. Bando tarafından iki ülkenin ulusal marşlarının çalındığı törende, Katar Genelkurmay Başkanı Ganim tören birliğini "Merhaba asker" diyerek selamladı. Daha sonra Orgeneral Güler ve Korgeneral Ganim, karargah binasına geçerek görüştü. - ANKARA

Genelkurmay Karargahı, Yaşar Güler, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:37 Kaynak: İHA
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