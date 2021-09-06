Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Bauer'i ağırladı - Son Dakika

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer'i kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer'i askeri törenle karşıladı. Törenin ardından iki komutan Genelkurmay Karargahında bir görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA