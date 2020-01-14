Genelkurmay Başkanı Güler, NATO toplantısında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genelkurmay Başkanı Güler, NATO toplantısında - Son Dakika

Genelkurmay Başkanı Güler, NATO toplantısında

6 saat önce

NATO üyesi 29 ülkenin genelkurmay başkanları, ittifakın gündemindeki önemli konuları görüşmek için Belçika'nın başkenti Brüksel'de buluştu.

NATO üyesi 29 ülkenin genelkurmay başkanları, ittifakın gündemindeki önemli konuları görüşmek için Belçika'nın başkenti Brüksel'de buluştu.

Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in temsil ettiği iki gün sürecek toplantıya, Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach başkanlık ediyor.

Toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Peach, ana gündem maddelerinin NATO'nun savunma ve caydırıcılık kabiliyeti, Irak eğitim misyonu, Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu, KFOR olarak bilinen Kosova'daki barış gücü, Rusya ve ortaklarla ilişkiler olacağını aktardı.

Peach, 2019'da hem NATO'nun 70'inci yılının kutlandığını hem de Kuzey Makedonya'nın üyelik sürecinin resmileştiğini anımsatarak, "Son 60 yılda ilk olarak mevcut sınamaları yansıtan bir askeri strateji onaylandı. Bu strateji, 1 milyar insana güvenlik teşhis etmemizi sağlayan temel yol haritamızı oluşturuyor." diye konuştu.

NATO'nun yeni gelişmelere karşı kendini uyarladığını ve güçlü olmaya devam ettiğini ifade eden Peach, ittifakın 2014'ten sonra ortak savunmanın güçlendirilmesi bağlamında son yılların en kapsamlı stratejisini uygulamaya başladığını kaydetti.

Genelkurmay Başkanı Güler, NATO toplantısında

Yaşar Güler, Belçika, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:21 Kaynak: AA
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