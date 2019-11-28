Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mekvidaşıyla görüştü
Son Dakika Güncel Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mekvidaşıyla görüştü - Son Dakika

Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mekvidaşıyla görüştü

6 saat önce

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mekvidaşıyla görüştü, System.String[]

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.


Yaşar Güler, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:15 Kaynak: DHA
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