Son Dakika Haberleri: Genelkurmay başkanı güler, rus mevkidaşı ile görüştü
Son Dakika Politika Genelkurmay başkanı güler, rus mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay başkanı güler, rus mevkidaşı ile görüştü

35 dakika önce

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.

Genelkurmay başkanı güler, rus mevkidaşı ile görüştü, System.String[]

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler istişare edilmiştir" denildi.


Yaşar Güler, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus medyasından Barış Pınarı Harekatı yorumları: Gerçek dost savaşta belli olur
Rusya ile peş peşe görüşmeler! Akar ve Güler mevkiidaşlarıyla görüştü Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceğiyle ilgili bilgi verdi Dünyaca ünlü Güney Koreli şarkıcı Sulli, evinde ölü bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 19:21:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genelkurmay başkanı güler, rus mevkidaşı ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]