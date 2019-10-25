Genelkurmay Başkanı Güler Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:05 Kaynak: İHA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede ise Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.
(Mehmet Kalay/İHA)
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