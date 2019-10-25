Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Başkanı Güler Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü
Son Dakika Güncel Genelkurmay Başkanı Güler Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

1 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Güler Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü, System.String[]

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ise Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Yaşar Güler, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:05 Kaynak: İHA
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