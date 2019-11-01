Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü
Son Dakika Güncel Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

8 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü, System.String[]

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye'deki günlük gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur."

ANKARA,


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:52 Kaynak: DHA
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