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Genelkurmay Başkanı Güler, Rusyalı mekvidaşıyla görüştü
7 saat önce
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:13 Kaynak: DHA
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,
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