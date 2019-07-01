Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Başkanı'ndan KKTC'ye düşen "füze" ile ilgili açıklama
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Genelkurmay Başkanı'ndan KKTC'ye düşen "füze" ile ilgili açıklama

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne düşen füze ile ilgili olarak "Panik yapacak durum yok. Bu bir istisnai durum" dedi. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise füzenin Suriye'den kaza sonucunda düştüğünü açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başlanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüştü. Görüşme ile ilgili açıklama yapan Özersay, "Sayın Genelkurmay Başkanı, 'Panik yapacak durum yok. Bu bir istisnai durum' dedi" diye konuştu.

"SURİYE'DEN ÜLKEMİZE DÜŞTÜ"

KKTC'de görevli askeri yetkililerle yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Özersay, " Suriye'ye yönelik dün akşamki yoğun saldırı karşısında ortaya çıkan bir durum. Suriye'den füze, kaza sonucu ülkemize düştü" dedi.

Ülkede panik olacak bir durumun olmadığına işaret eden Özersay, "Suriye yönetimini de gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz" dedi.

BAŞBAKAN TATAR: ZEHİRLİ GAZ SÖZ KONUSU DEĞİL

Başbakan Ersin Tatar da "Suriye'den ateşlenen füzenin kaza sonucu buraya geldiği değerlendiriliyor. Zehirli gaz söz konusu değil, halkımız müsterih olsun" dedi.

Saat 10.10'da başlayan özel gündemli Bakanlar Kurulu toplantısına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan katıldı.

Genelkurmay Başkanı'ndan KKTC'ye düşen füze ile ilgili açıklama
Kuzey Kıbrıs'a düşen cisimle ilgili Suriye'den açıklama geldi: S-200 füzesi

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:39 Kaynak: DHA
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