Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Org. Mark Milley ile telefon...
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Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Org. Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek görevinde başarılar diledi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:21 Kaynak: İHA
Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Org. Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek görevinde başarılar diledi. Görüşmede Suriye'de Fırat'ın doğusunda tesis edilmesi planlanan "Güvenli Bölge" konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA
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