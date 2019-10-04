Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Org. Mark Milley ile telefon...
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Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Org. Mark Milley ile telefon...

1 saat önce

Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Org. Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek görevinde başarılar diledi.

Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Org. Mark Milley ile telefon..., System.String[]

Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Org. Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek görevinde başarılar diledi. Görüşmede Suriye'de Fırat'ın doğusunda tesis edilmesi planlanan "Güvenli Bölge" konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Yaşar Güler, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:21 Kaynak: İHA
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