Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile telefonda görüştü. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile telefonda görüştü. - Son Dakika

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile telefonda görüştü.

6 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile telefonda görüştü., System.String[]

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile telefonda görüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:28 Kaynak: AA
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