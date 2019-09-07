Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

36 dakika önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F.Dundford ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü, System.String[]

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F.Dundford ile telefonda görüştü. Genelkurmay Başkanı Güler tarafından görüşmede, Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentiler ifade edilerek, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Yaşar Güler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:55 Kaynak: İHA
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