Genelkurmay başkanı orgeneral güler, abd'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
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GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F. Dunford ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:03 Kaynak: DHA
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F. Dunford ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmeyle ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerimiz ifade edilerek, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı" denildi.
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