Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

1 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek görevinde başarılar diledi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü, System.String[]

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek görevinde başarılar diledi. Görüşmede Suriye'de Fırat'ın doğusunda tesis edilmesi planlanan "Güvenli Bölge" konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Yaşar Güler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:35 Kaynak: İHA
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