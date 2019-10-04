Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek görevinde başarılar diledi. Görüşmede Suriye'de Fırat'ın doğusunda tesis edilmesi planlanan "Güvenli Bölge" konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

(İHA)