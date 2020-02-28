Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ABD'li mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ABD'li mevkidaşıyla görüştü
6 saat önce
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:36 Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Güler ve Milley'in görüşmesinde güncel konuların ele alındığı bildirildi.
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