Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Arnavut mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Arnavut mevkidaşıyla görüştü

25.04.2022 09:07
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Arnavut mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bajram Begaj ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bajram Begaj ile bir araya geldi.

Orgeneral Güler, Arnavut mevkidaşını, Genelkurmay Başkanlığında askeri törenle karşıladı.

Törenin ardından Orgeneral Güler ve Tümgeneral Begaj, Genelkurmay Karargahı'ndaki görüşmelere geçti.

Görüşmede, askeri alandaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Arnavut mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Arnavut mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
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