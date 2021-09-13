Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Veliyev'i karşıladı - Son Dakika

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Veliyev'i karşıladı
ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev'i askeri törenle karşıladı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev'i askeri törenle karşıladı.
Kaynak: İHA
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