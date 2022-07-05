Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, BAE Genelkurmay Başkanıyla görüştü - Son Dakika
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, BAE Genelkurmay Başkanıyla görüştü

05.07.2022 13:37
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, BAE Genelkurmay Başkanıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Korgeneral Hamad Muhammed Thani Al Rumaithi ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Korgeneral Hamad Muhammed Thani Al Rumaithi ile bir araya geldi.

Orgeneral Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Korgeneral Al Rumaithi ve beraberindeki heyet için Genelkurmay Başkanlığında askeri tören düzenlendi.

Törenin ardından Orgeneral Güler ve Korgeneral Al Rumaithi, Genelkurmay karargahındaki görüşmelere geçti.

Görüşmede, askeri alandaki ikili ilişkilerin ele alınacağı belirtildi.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Yaşar Güler, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, BAE Genelkurmay Başkanıyla görüştü - Son Dakika

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