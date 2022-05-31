Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Bulgaristan'da temaslarda bulunuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Bulgaristan'da temaslarda bulunuyor

31.05.2022 10:54

Bulgaristan'da iki günlük resmi ziyarette bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ev sahibi Genelkurmay Başkanı Amiral Eftim Eftimov ve Savunma Bakanı Dragomir Zakov ile görüştü.

Bulgaristan'da iki günlük resmi ziyarette bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ev sahibi Genelkurmay Başkanı Amiral Eftim Eftimov ve Savunma Bakanı Dragomir Zakov ile görüştü.

Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkeye dün gelen Orgeneral Güler, resmi törenle karşılandı.

Bakanlıkta yapılan ikili görüşmelerde, güvenlik ve savunma alanındaki iş birliği konularının yanı sıra Ukrayna'daki savaş dolayısıyla NATO müttefiki ülkeler için doğan tehditler değerlendirildi.

Taraflar, Rusya'nın saldırısına cevaben NATO'nun doğu kanadında ve özellikle Karadeniz bölgesindeki tüm ülkeler arasındaki iş birliğinin artırılması ve koordine edilmesinin gereği konusunda mutabık kaldı.

Kolektif güvenlik sitemin içerisinde stratejik ortak ve müttefik olan Bulgaristan ile Türkiye arasındaki askeri iş birliğinin düzeyinden duyulan memnuniyet ifade edildi.

NATO'nun artan teyakkuz durumundan ötürü bölgedeki çok uluslu askeri birlikler arasındaki çalışma uyumu ile yetkinliklerin artırılması gerektiği vurgulandı.

Bulgaristan Savunma Bakanı Zakov ile görüşen Güler, Bulgaristan ile Türkiye'nin, Balkanlar bölgesindeki güvenlik ve istikrarın korunmasıyla ilgili ortak çabaları ele alındı. Görüşmede ayrıca ikili askeri iş birliğinin geleneksel olarak iyi düzeyde olduğu ifade edildi.

Orgeneral Güler, bugün tamamlanacak ziyaretinin ikinci günüde, başkent Sofya'daki NATO Kriz Yönetimi ve Afet Müdahale Kapasitesi Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde incelemelerde bulunacak.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Bulgaristan'da temaslarda bulunuyor
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Bulgaristan'da temaslarda bulunuyor
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Bulgaristan'da temaslarda bulunuyor
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Bulgaristan'da temaslarda bulunuyor

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
İzmir Emniyet Müdürü Şahne Mersin'de temaslarda bulundu İzmir Emniyet Müdürü Şahne Mersin'de temaslarda bulundu Gürcistan Başbakanı Garibaşvili İsrail'de temaslarda bulundu Gürcistan Başbakanı Garibaşvili İsrail'de temaslarda bulundu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Bulgaristan'da temaslarda bulunuyor - Son Dakika


Son Dakika
14:22 55 yaşındaki kadının sır ölümü! Oğlu "Babam attı, tutuklayın, kaçmasın" diye bağırmış
14:20 Beşiktaş'tan 3 milyon euroluk dev transfer! Samet Akaydın için görüşmeler sürüyor
14:08 Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan romantik görüntüler! Sürpriz doğum günü kutlaması yaptılar
14:04 Erdoğan'ın duyuracağı konut projesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Vatandaş aidat öder gibi ev alacak!
13:58 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu cezaevine giderken Türkan Saylan'ın "mola" işaretini tekrarladı
13:57 Eline bıçak alıp cadde ortasında intihar girişiminde bulundu! Polis, biber gazıyla müdahale etti
13:48 Alışveriş tutkusu başına iş açtı! Borcunu ödemek için kredi çekip o parayla da kıyafet alan kadın icralık oldu
13:25 15 Temmuz Şehitler köprüsüne izinsiz pankart asan TİP milletvekilleri ile polis arasında gerginlik yaşandı
13:13 Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli oldu!
13:07 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanık hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 14:47:10. #1.13#
SON DAKİKA: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Bulgaristan'da temaslarda bulunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement