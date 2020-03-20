Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'den şehit askerler için taziye mesajı - Son Dakika

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) roketli saldırı sonucu şehit olan uzman onbaşılar Ramazan Nayır ve Oğuzhan Taş için taziye mesajı yayımladı.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Orgeneral Güler'in şu ifadelerine yer verildi:

"Kahraman silah arkadaşlarıma şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim."