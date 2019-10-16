Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in, İngiliz mevkidaşı Carter ile telefon görüşmesinde...
Son Dakika Politika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in, İngiliz mevkidaşı Carter ile telefon görüşmesinde...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in, İngiliz mevkidaşı Carter ile telefon görüşmesinde...

1 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in, İngiliz mevkidaşı Carter ile telefon görüşmesinde Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in, İngiliz mevkidaşı Carter ile telefon görüşmesinde..., System.String[]

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in, İngiliz mevkidaşı Carter ile telefon görüşmesinde Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.

Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:54 Kaynak: AA
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