Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in, İngiliz mevkidaşı Carter ile telefon görüşmesinde...
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in, İngiliz mevkidaşı Carter ile telefon görüşmesinde Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:54 Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in, İngiliz mevkidaşı Carter ile telefon görüşmesinde Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.
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