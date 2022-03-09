Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, İtalyan mevkidaşı Oramiral Dragone ile bir araya geldi - Son Dakika
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, İtalyan mevkidaşı Oramiral Dragone ile bir araya geldi

09.03.2022 11:02
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, İtalyan mevkidaşı Oramiral Dragone ile bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İtalya Genelkurmay Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone'yi ağırladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İtalya Genelkurmay Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone'yi ağırladı.

Orgeneral Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Oramiral Giuseppe Cavo Dragone ve beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanlığında askeri törenle karşılandı.

Törenin ardından Orgeneral Güler ve Oramiral Dragone, Genelkurmay karargahındaki görüşmelere geçti.

Görüşmede, askeri alandaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.

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Genel Kurmay, Yaşar Güler, Ankara, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, İtalyan mevkidaşı Oramiral Dragone ile bir araya geldi - Son Dakika


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