Üye Girişi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katarlı mevkidaşı en-Nabit'le bir araya geldi - Son Dakika

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katarlı mevkidaşı en-Nabit'le bir araya geldi

02.02.2022 11:06
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katarlı mevkidaşı en-Nabit'le bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Salim bin Hamed bin Muhammed bin Akil en-Nabit'i ağırladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Salim bin Hamed bin Muhammed bin Akil en-Nabit'i ağırladı.

Orgeneral Güler, Katarlı mevkidaşını, Genelkurmay Başkanlığında askeri törenle karşıladı.

Törenin ardından Orgeneral Güler ve Korgeneral en-Nabit, Genelkurmay karargahındaki görüşmelere geçti.

Görüşmede askeri alandaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

YORUMLAR
500

Genel Kurmay, Yaşar Güler, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katarlı mevkidaşı en-Nabit'le bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:56 TikTok videosu çeken kadın, 2 çocuğunun velayetini kaybetti
10:50 2 Şubat Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 13,43'ten işlem görüyor
10:47 Dürüst hırsız kendi evi gibi kullandı! Ev sahipleri gelince özür dileyip ödeme yaptı
10:46 Evinin balkonundan asker uğurlamasına dansla katıldı! İşte o video
10:44 Kentsel dönüşüm için vatandaşa yapılan kredi desteği 2 kat arttı! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı
10:42 Katiline "Ölmeden son bir defa öpeyim" diye yalvarmış! Şebnem Şirin, boğazı kesilerek öldürülmüştü!
10:38 Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili konuştu: Konu 65 bin TL değil, racon
10:25 Alkollü eve gelen kocasına tepki gösterdi, başına çekiç vurularak öldürüldü
10:20 "Kış Kartalı" operasyonun detaylarını Bakan Akar paylaştı: Arananlar listesindeki çok sayıda terörist öldürüldü
10:17 Destan'da neler oldu? Alpagu Han, Akkız'ın pençe olduğunu öğrenince ne yaptı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 11:12:19. #1.11#
SON DAKİKA: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katarlı mevkidaşı en-Nabit'le bir araya geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement