Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katarlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Salim bin Hamed bin Muhammed bin Akil en-Nabit'i ağırladı.
Orgeneral Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Korgeneral Salim bin Hamed bin Muhammed bin Akil en-Nabit, Genelkurmay Başkanlığında askeri törenle karşıladı.
Törenin ardından, Orgeneral Güler ve mevkidaşı, Genelkurmay karargahındaki görüşmelere geçti.
Kaynak: AA
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