Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Askeri Komite Toplantısına katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Askeri Komite Toplantısına katıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 18-20 Mayıs tarihleri arasında üye ülkelerin katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Askeri Komite Toplantısına katılan Orgeneral Güler, toplantı kapsamında, İtalya ve Japonya genelkurmay başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.