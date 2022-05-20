Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Askeri Komite Toplantısına katıldı - Son Dakika
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Askeri Komite Toplantısına katıldı

20.05.2022 16:12
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Askeri Komite Toplantısına katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Askeri Komite Toplantısına katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Askeri Komite Toplantısına katıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 18-20 Mayıs tarihleri arasında üye ülkelerin katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Askeri Komite Toplantısına katılan Orgeneral Güler, toplantı kapsamında, İtalya ve Japonya genelkurmay başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

Genel Kurmay, Yaşar Güler, Brüksel, Milli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Askeri Komite Toplantısına katıldı - Son Dakika


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