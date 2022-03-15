Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Lavigne ile görüştü - Son Dakika
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Lavigne ile görüştü

15.03.2022 10:34
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Lavigne ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Müttefik Dönüşüm Komutanı (SACT) Orgeneral Philippe Lavigne ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Müttefik Dönüşüm Komutanı (SACT) Orgeneral Philippe Lavigne ile bir araya geldi.

Orgeneral Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Orgeneral Lavigne ve beraberindeki heyet için Genelkurmay Başkanlığında askeri tören düzenlendi.

Törenin ardından Orgeneral Güler ve Orgeneral Lavigne, Genelkurmay karargahındaki görüşmelere geçti.

Görüşmede, NATO kapsamındaki askeri ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Lavigne ile görüştü - Son Dakika


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