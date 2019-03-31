Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Oyunu Kullandı
8 dakika önce
-Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in oy kullanma görüntüsü ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, oyunu Çankaya İlkokulunda kullandı.
-Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in oy kullanma görüntüsü ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, oyunu Çankaya İlkokulunda kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:35 Kaynak: AA
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