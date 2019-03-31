Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Oyunu Kullandı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Oyunu Kullandı

8 dakika önce

-Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in oy kullanma görüntüsü ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, oyunu Çankaya İlkokulunda kullandı.

-Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in oy kullanma görüntüsü ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, oyunu Çankaya İlkokulunda kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:35 Kaynak: AA

Çankaya, Yaşar Güler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gamze Özçelik, Broşür Dağıtırken Rencide Edilen Yusuf Özoğul'a Destek Oldu Kusurlu Mal Satan İmalatçı ve İthalatçı Tazminat Ödeyecek 57 Milyon Seçmen, Yerel Seçim İçin Sandık Başında 1 Milyon 156 Kişi İlk Kez Oy Kullanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 09:43:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Oyunu Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]