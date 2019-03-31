Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Oyunu Kullandı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Oyunu Kullandı

32 dakika önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Çankaya İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Oyunu Kullandı, System.String[]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Çankaya İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi Ankara'da sabah 08.00'de başladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, oyunu kullanmak için Çankaya İlkokulu'na geldi. Orgeneral Güler, 1165 No'lu sandıkta oyunu kullandı. Ardından gelen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da aynı okulda 1170 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

Görüntü Dökümü

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Güler ile Özbal'ın oy kullanması

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:58 Kaynak: DHA

Çankaya, Bülent Bostanoğlu, Yaşar Güler, Güncel
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