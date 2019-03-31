Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Oyunu Kullandı
32 dakika önce
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Çankaya İlkokulu'nda oyunu kullandı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
ile Deniz Kuvvetleri Komutanı
Oramiral Adnan Özbal, Çankaya
İlkokulu'nda oyunu kullandı.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi Ankara
'da sabah 08.00'de başladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, oyunu kullanmak için Çankaya İlkokulu'na geldi. Orgeneral Güler, 1165 No'lu sandıkta oyunu kullandı. Ardından gelen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da aynı okulda 1170 No'lu sandıkta oyunu kullandı.
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Güler ile Özbal'ın oy kullanması
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Haber-Kamera: Fatih
POYRAZ/ANKARA-DHA
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:58 Kaynak: DHA
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