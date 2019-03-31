Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Oyunu Kullandı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, oyunu kullandıGenelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Çankaya İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, oyunu kullandı



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Çankaya İlkokulu'nda oyunu kullandı.



Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi Ankara'da sabah 08.00'de başladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, oyunu kullanmak için Çankaya İlkokulu'na geldi. Orgeneral Güler, 1165 No'lu sandıkta oyunu kullandı. Ardından gelen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da aynı okulda 1170 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

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