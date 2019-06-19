Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Ruandalı mevkiidaşını ağırladı
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Ruandalı mevkiidaşını ağırladı

46 dakika önce

Ruanda Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Nyamvumba, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Ruandalı mevkiidaşını ağırladı, System.String[]
Ruanda Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Nyamvumba, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, misafiri olan Ruanda Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Nyamvumba ile Genelkurmay Başkanlığındaki makamında bir görüşme gerçekleştirdi. Konuk Genelkurmay Başkanı Nyamvumba, Genelkurmay Başkanlığına gelişinde törenle karşılandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:20 Kaynak: İHA
Yaşar Güler, Güncel
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