Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Gerasimov'la telefonda görüştü.
1 saat önce
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Gerasimov'la telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:42 Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Gerasimov'la telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ele alındı.
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