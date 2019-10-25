Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Gerasimov'la telefonda görüştü.
Son Dakika Güncel Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Gerasimov'la telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Gerasimov'la telefonda görüştü.

1 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Gerasimov'la telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Gerasimov'la telefonda görüştü., System.String[]

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Gerasimov'la telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ele alındı.

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:42 Kaynak: AA
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